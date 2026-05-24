В ЛНР объявили Дни траура 24 и 25 мая после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил Дни траура 24 и 25 мая в память о жертвах удара по общежитию Старобельского колледжа. Об этом Пасечник проинформировал в «Максе».
«Выражаю соболезнования семьям погибших. Всем, кто пострадал в результате этой трагедии, желаю скорейшего выздоровления», — написал Пасечник.
Глава ЛНР подтвердил, что спасательно-поисковые работы официально завершены. В результате удара ВСУ по Старобельску погиб 21 человек.
Пасечник отметил, что атака ВСУ 23 мая — военное преступление и «чистое зло», оправдания которым нет.
Глава региона добавил, что Луганщина скорбит.
23 мая ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек, еще 43 пострадали.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ нанесет военный ответ за атаку на общежитие Старобельского колледжа в ЛНР.