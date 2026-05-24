Глава ЛНР Пасечник назвал удар по колледжу в Старобельске чистым злом

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал чистым злом атаку киевского режима на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек. Об этом он заявил в мессенджере Max.
«Эта атака — чистое зло, которому нет и не может быть оправдания. Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности», — написал политик.
Пасечник подчеркнул, что все причастные к атаке будут установлены и понесут наказание.
Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию колледжа и общежитию Старобельского колледжа. В этот момент там находились 86 подростков. В результате атаки погиб 21 человек.
Пасечник объявил Дни траура 24 и 25 мая в память о жертвах удара по общежитию Старобельского колледжа. Он подтвердил завершение поисково-спасательных работ и выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее KP.RU сообщал, что удар ВСУ по колледжу не мог быть случайностью или результатом работы средств противовоздушной обороны. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что рядом с учебным заведением в Старобельске нет никаких военных объектов.