РСЗО «Град» уничтожил скопление ВСУ на добропольском направлении

«Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр”, нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве рассказали, что после получения разведданных, расчет выдвинулся на огневую позицию и приступил к нанесению огневого поражения противника 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 18 км.
После подтверждения успешного поражения целей расчет убыл в укрытие, перезарядился и встал на боевое дежурство. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения живой силы ВСУ осуществлял расчет войск беспилотных систем.