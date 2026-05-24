РСЗО «Град» уничтожил скопление ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группирвки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр”, нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что после получения разведданных, расчет выдвинулся на огневую позицию и приступил к нанесению огневого поражения противника 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 18 км.

После подтверждения успешного поражения целей расчет убыл в укрытие, перезарядился и встал на боевое дежурство. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения живой силы ВСУ осуществлял расчет войск беспилотных систем.