Группировка «Центр» сорвала ротацию ВСУ у Доброполья

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» сорвали ротацию противника на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе дежурных полетов в режиме “свободной охоты” операторы ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й общевойсковой армии группировки войск “Центр” выявили движение боевых бронированных машины пехоты с живой силой ВСУ и точечными ударами нанесли огневое поражение по вражеской технике, сорвав попытку украинских боевиков провести ротацию личного состава на добропольском направлении», — говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, подразделения войск беспилотных систем 56-го батальона спецназа используют различные типы беспилотных систем для ведения разведки, корректировки огня артиллерии, поражения личного состава, техники и объектов противника. Там подчеркнули, что это способствует продвижению штурмовых подразделений группировки войск «Центр» у Доброполья.

Кроме того, в Минобороны рассказали о боевой работе группировки в других зонах своей ответственности. Так, расчеты войск беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ на днепропетровском направлении.

В то же время, в ходе боевого дежурства мобильные огневые группы (МОГ) 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отразили ночной налет вражеских беспилотников в ДНР. «Военнослужащие МОГ, используя тяжелое стрелковое вооружение, оборудованное тепловизионными приборами, и переносные зенитно-ракетные комплексы, регулярно отражают налеты беспилотников ВСУ, что позволяет контролировать воздушное пространство над территорией республики», — подчеркнули в министерстве.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше