Группы воздушного прикрытия группировки «Восток» сорвали атаку БПЛА ВСУ

«При попытке приблизиться к позициям наших войск воздушные цели противника были взяты на сопровождение. Действиями военнослужащих групп воздушного прикрытия вражеские аппараты были успешно поражены. В воздухе уничтожены разведывательные беспилотники “Гор” и “Шарк”, а также ударные БПЛА и тяжелые гексакоптеры типа “Баба-яга”, — говорится в сообщении.
Благодаря работе групп воздушного прикрытия воздушная атака ВСУ была сорвана, подчеркнули в военном ведомстве.
В министерстве также рассказали, что расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.
«В результате огневого воздействия укрытия и оборудование пунктов управления полностью уничтожены. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована. Уничтожение операторов беспилотной авиации противника обеспечило безопасную работу наших передовых подразделений», — подчеркнули в МО РФ.