Операторы дронов уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение по пунктам управления БПЛА и антеннам связи подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что уничтожение оборудования и самих опорных пунктов позволяет лишить противника воздушной разведки и поддержки на линии боевого соприкосновения. Также происходит ликвидация личного состава и ценных специалистов ВСУ.
Объективный контроль огневого поражения транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт благодаря возможностям внутренних военных мессенджеров и платформ, предоставленных Минобороны России.
В министерстве также рассказали, что в подразделениях группировки войск «Север» функционируют мастерские по модернизации, обслуживанию и ремонту дронов. Специалисты ежедневно проводят работы по усовершенствованию и модернизации FPV-дронов, а также осуществляют ремонт поврежденных в ходе боевых действий БПЛА. «В мастерской осуществляется подготовка к выполнению боевых задач не только штатных беспилотных летательных аппаратов, но и трофейных образцов», — отметили в МО РФ.