Число жертв трагедии в педагогическом колледже Старобельска увеличилось до 21. Об этом проинформировали в МЧС.
По данным ведомства, официальные поисковые работы завершены. Все тела извлекли из-под завалов.
23 мая ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек, еще 63 пострадали. Удары наносились несколькими волнами с использованием 16 дронов. Здание относилось к гражданской инфраструктуре, военных объектов поблизости не было.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что удар ВСУ по Старобельску не мог быть случайностью или результатом работы средств ПВО.
Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил Дни траура 24 и 25 мая после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Он также назвал удар по колледжу в Старобельске чистым злом.
«Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ, и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», — написал Пасечник в «Максе».
Корреспондент KP.RU Юлия Андреенко побывала на месте трагедии в Старобельске. Она сообщила, что люди весь день несут цветы и игрушки к педучилищу. У стен педагогического вуза в Луганске — игрушки, цветы, тетради, блокноты, ручки, портфели.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал терактом атаку ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 человек.
Общественный деятельно Виктор Бут заявил, что западные СМИ осветили удар по колледжу в ЛНР как ликвидацию военных.
По словам военного аналитика Скотта Риттера, удар ВСУ по учебному заведению в Старобельске подтверждает, что киевский режим действует преступными методами. В связи с этим Россия имеет право на ответ. Как считает Риттер, с позиций морали поведение Украины несопоставимо с поведением России.
Президент РФ Владимир Путин и участники программы «Время героев» почтили жертв удара ВСУ по Старобельску минутой молчания. Также российский глава пообещал военный ответ за атаку на общежитие Старобельского колледжа.