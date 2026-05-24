Наёмники из стран Запада в составе ВСУ, особенно из англосаксонских государств, практически исчезли с передовой. Об этом ТАСС сообщил представитель российских силовых структур.
«Киевский режим тщательно скрывает данные о погибших в зоне боевых действий “солдатах удачи”. Но мы знаем, что западные наемники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, сейчас на передовой все же остались выходцы из Колумбии.
Источник подчеркнул, что киевское руководство теперь отправляет иностранцев на передовую как «живой щит» или «пушечное мясо», не щадя их жизни.
Согласно данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, в рядах ВСУ присутствуют наемники из Японии, Ирландии и Норвегии.
Французский военкор и историк Лоран Брайар в свою очередь рассказал, что потери среди зарубежных боевиков в ВСУ превысили уже 25% от общего числа солдат.