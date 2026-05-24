ВСУ атаковали Владимирскую область, возник пожар площадью 800 кв. м

Во Владимирской области после удара украинских БПЛА загорелась площадь в 800 кв. метров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Целью ударов стала инфраструктура в Камешковском округе. По информации Авдеева, пострадавших в результате атаки нет.
«Силы и средства мобилизованы. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал губернатор в «Максе».
По данным Минобороны, 23 мая системы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над регионами РФ за шесть часов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.