Над Краснодарским краем сбили украинские БПЛА ночью 24 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего с 20:00 23 мая до 7:00 24 мая над регионами России перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской областями.
Беспилотники уничтожены над Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом и Крымом.
Утром 24 мая беспилотная опасность в Краснодарском крае отменена.
