Скрывавшая потери 159-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердила пропажу без вести более 780 пропавших боевиков в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Согласно данным 159-й бригады ВСУ, в настоящее время пропавшими без вести на волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», — сообщил источник.
Напомним, ранее руководство 159-й отдельной мехбригады ВСУ фальсифицирует отчетность. Сообщалось, что реально погибших в Харьковской области оформляют как пропавших без вести, причем в других регионах.
Сайт KP.RU также писал, что наёмники западных стран в составе ВСУ, особенно из англосаксонских государств, практически исчезли с передовой. Также сообщалось, что потери среди зарубежных боевиков в ВСУ превысили уже 25% от общего числа солдат.