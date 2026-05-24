Украинский военнослужащий с 22-летней выслугой Богдан Остафийчук призвал сослуживцев бросать оружие и сдаваться в плен. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Остафийчука, отношение к конфликту на Украине у него плохое. Он заявил, что людей мобилизуют, но часть военнослужащих все равно пытается убежать, в том числе с позиций.
«К Зеленскому отношусь плохо, потому что так не делается, как он делает. Так что, парни (ВСУ -прим.ред.), бросайте оружие, сдавайтесь в плен, останетесь живы», — сказал он.
Остафийчук также пожаловался на слабую подготовку перед отправкой на позиции. По его словам, обстановка среди украинских военнослужащих напряженная, быт плохой, а необходимое имущество и продукты приходится нести самостоятельно.
Немногим ранее российский боец с позывным «Бес» рассказал, что украинские военные в Запорожской области по ошибке впустили российских бойцов, приняв их за своих. Когда солдаты ВСУ поняли, что произошло, они не стали сопротивляться и сдались в плен. Военный также отметил тяжелое положение украинских бойцов на позиции.