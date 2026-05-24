Власти Луганской Народной Республики установили имена всех, кто погиб при ударе боевиков Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске. Об этом сообщают власти региона.
Как известно, удар по колледжу в Старобельске произошел еще 22 мая. В момент атаки в учебном заведении находилось несколько десятков человек. Однако точное число жертв было неизвестно.
Спустя день глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших. Но тогда реестры содержали имена не всех, кто попал под удар. Теперь же ситуация изменилась. Опубликованы имена всех, кто погиб во время атаки.