«Наркоурод и его бандеровская свора вызвали жесткий ответ»: Медведев прокомментировал удары по Киеву

Киев получил жесткий ответ после бесчеловечных ударов по общежитию в Старобельске в ЛНР. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жёсткий ответ из России», — написал Медведев.
По его словам, Киеву нужно было получить массовые прилёты по размещенным в столице Украины структурам.
«Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — заключил Медведев.
