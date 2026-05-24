Иностранные журналисты выехали к месту теракта в Старобельске

Журналисты из зарубежных стран отправились к месту теракта в Старобельске.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные журналисты выехали из Москвы к месту теракта ВСУ в Старобельске. Об этом сообщает RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала посещение места теракта в Старобельске для СМИ западных стран. Также она сказала, что телекорпорация ВВС отказалась посещать Старобельск.

При этом также сообщалось, что Токио, соответствующие официальные структуры, буквально запретили японским корреспондентам, аккредитованным в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации с терактом в Старобельске.

Захарова при этом подчеркнула, что британская Би-Би-Си официально отказалась от поездки в Старобельск.

Ранее сайт KP.RU опубликовал последние новости по колледжу в Старобельске ЛНР. ВСУ нанесли прицельный удар по колледжу, 21 ребенок погиб. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.

