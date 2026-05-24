Россия применила ракеты «Орешник» и «Кинжал» в ответ на атаки Киева

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами “Орешник”, аэробаллистическими ракетами “Искандер”, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал” и крылатыми ракетами “Циркон”, крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины», — заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
В ночное время на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, в Киеве произошло шесть серий взрывов. Звуки детонации также фиксировались в ряде других городов, в том числе в Кропивницком и Черкассах.