Денис Паслер выразил соболезнования семьям погибших в ЛНР студентов

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования родным и близким студентов, погибших в Старобельске.
По данным властей ЛНР, в результате атаки на общежитие колледжа погиб 21 человек, раненые остаются в больницах. В республике объявили двухдневный траур, спасательные работы на месте завершены.
«Свердловская область скорбит вместе с ЛНР по погибшим ребятам. От себя лично и от всех уральцев приношу искренние соболезнования родным и близким студентов», — заявил глава региона.
Он также сообщил, что Свердловская область готова оказать необходимую помощь. По его словам, уральские власти находятся на связи с коллегами из Луганской Народной Республики.