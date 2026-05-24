Сырский и Федоров начинают конфликтовать из-за оружия для ВСУ

«На Украине сообщают о публичном конфликте министра Федорова и главкома ВСУ Сырского. Причиной стал контроль над закупками вооружений», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, глава оборонного ведомства Украины пытается полностью отстранить кадровых военнослужащих от обеспечения армии. По некоторым данным, например, Федоров считает, что нужно полностью исключить приобретение артиллерийских орудий и боеприпасов к ним, а также минометов, и предлагает сосредоточиться на иных типах вооружения.
«Отметим, что глава оборонного ведомства имеет множество подконтрольных компаний, осуществляющих производство различных беспилотных систем, в то время, как Сырский “зарабатывал” через закупки боеприпасов у “проверенных” поставщиков», — сообщил собеседник.
В конце апреля депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что министр обороны Украины Михаил Федоров провалил закупку наземных беспилотников, которых ВСУ критически не хватает. В марте Федоров заявил, что на Украине заработала первая частная система противовоздушной обороны.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в феврале заявил РИА Новости, что ВСУ активизировали атаки БПЛА на фоне назначения Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.