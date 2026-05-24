Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе ударов по территории Украины 24 мая не были затронуты объекты гражданской инфраструктуры. Ведомство подчеркнуло, что никаких атак на мирные объекты не планировалось и не осуществлялось.
Согласно данным российского военного ведомства, российская армия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области, задействовав в том числе баллистические ракеты «Орешник». Целями стали исключительно объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Сообщается, что все назначенные цели были успешно поражены.
Помимо «Орешника», в атаке использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Российское военное ведомство заявило, что удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, в том числе на педагогический колледж в Старобельске, где погибли дети. Жертвами киевского режима стали 21 подросток. 65 детей были ранены.