Украинские силы ПВО не смогли отбить удары возмездия России за атаку ВСУ по ЛНР

Как сообщает источник, на Украине признали, что система ПВО страны не очень удачно отбила прилеты со стороны России, которых было много. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, им не удалось сбить ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а из 30 «Искандеров» были ликвидировано лишь 11.