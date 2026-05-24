Средства противовоздушной обороны Украины не смогли отбить удары возмездия российской армии по Киеву. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что данная ракета пробивает любое ПВО», — говорится в материале.
Как сообщает источник, на Украине признали, что система ПВО страны не очень удачно отбила прилеты со стороны России, которых было много. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, им не удалось сбить ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а из 30 «Искандеров» были ликвидировано лишь 11.
Одной из причин неудачной работы противовоздушной обороны стала нехватка снарядов для американских систем ПВО на фоне сокращения поставок со стороны США.
