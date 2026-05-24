Военный политолог Перенджиев: Украина обнулила все шансы на мирные переговоры

Политолог ответил, почему переговоры между Россией и Украиной в текущий момент невозможны.

Источник: Комсомольская правда

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев спрогнозировал, возможно ли возобновление переговоров о мире между Россией и Украиной.

По словам военного политолога, удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске явно дал понять, что Киев не хочет мира.

Учитывая последние события, вести речь о переговорах сейчас не приходится. Маловероятно, что стороны решатся на этот шаг.

Оценки эксперта таковы — никаких аргументов в пользу активизации переговоров нет.

— Сейчас пока не ясно, как мы будем разговаривать с Украиной на фоне тех страшных преступлений, которые они устроили в отношении детей в колледже [Старобельска], — отметил политолог в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что все шаги, сделанные в сторону переговоров, обнулились этим ударом. Украинская сторона уничтожила все подвижки.

— Это говорит о том, что украинская сторона совершенно не хочет нормально договариваться, подвел итог Перенджиев.

В ЛНР 24 и 25 мая введен траур после гибели 21 студентов при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.