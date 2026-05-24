Россия призывает секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) без уклончивости назвать виновных в атаках на Запорожскую АЭС и город Энергодар. Об этом сообщил РИА Новости российский постпред в Вене Михаил Ульянов.
«Мы, естественно, продолжим наставить на том, чтобы руководство МАГАТЭ давало всему этому публичную огласку. Причем предельно важно, чтобы секретариат назвал виновную в атаках по ЗАЭС и Энергодару сторону», — сказал Ульянов.
Он отметил, что речь не о формально-юридической оценке, а о необходимости для руководства агентства "называть вещи своими именами. Кроме этого, как подчеркнул постпред, украинцы практически перестали скрывать совершаемые ими преступления.
На протяжении нескольких дней ВСУ непрерывно пытались атаковать Запорожскую АЭС. Несмотря на безуспешные попытки ВСУ сорвать нормальный режим работы ЗАЭС, были повреждены лишь восемь автобусов.
В Росатоме заявили, что это попытка вызвать катастрофу социальной инфраструктуры города.