Иностранные репортеры побывали на месте трагедии в Старобельске в ЛНР после атаки ВСУ на колледж и общежитие. Зарубежные журналисты осудили действия украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.
«Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально», — сказал репортер Al Arabiya Саад Халаф.
По его словам, в помещении осталось очень много детских личных предметов.
Репортер из Ирландии Чей Боуз назвал произошедшее массовым убийством и актом терроризма. Журналист обратил внимание на то, что Старобельск является мирным населенным пунктом и не имеет военных объектов.
Всего к месту трагедии приехали больше 50 журналистов из других стран.
Президент страны Владимир Путин пообещал военный ответ за атаку по Старобельскому колледжу и общежитию в ЛНР.