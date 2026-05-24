В Старобельске мужчина бросился спасать детей при атаке ВСУ и получил ранения

Житель Старобельска получил ранения, пытаясь спасти детей во время атаки ВСУ на колледж в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение», — написал он в мессенджере Max.
Пасечник назвал поступок жителя Старобельска мужественным, поблагодарил его за смелость и неравнодушие. Глава ЛНР пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию колледжа и общежития Старобельского колледжа. В момент атаки внутри находились 86 подростков. В результате удара погиб 21 человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по колледжу не был случайным. Он назвал атаку явным терактом и отметил, что никаких военных объектов рядом не было. Глава государства пообещал ответ киевскому режиму.