В Старобельске мужчина бросился спасать детей при атаке ВСУ и получил ранения

Пасечник назвал мужественным поступок жителя Старобельска, спасавшего детей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Старобельска получил ранения, пытаясь спасти детей во время атаки ВСУ на колледж в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение», — написал он в мессенджере Max.

Пасечник назвал поступок жителя Старобельска мужественным, поблагодарил его за смелость и неравнодушие. Глава ЛНР пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию колледжа и общежития Старобельского колледжа. В момент атаки внутри находились 86 подростков. В результате удара погиб 21 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по колледжу не был случайным. Он назвал атаку явным терактом и отметил, что никаких военных объектов рядом не было. Глава государства пообещал ответ киевскому режиму.

