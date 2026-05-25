Названо число успешно сбитых дронов ВСУ за неделю

Российские ПВО за неделю перехватили и сбили не менее 3897 украинских дронов в небе над регионами РФ. Об этом пишет РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников сбили 20 мая (780) и 23 мая (800). Атаки преимущественно фиксировались в европейской части РФ.
За неделю с 11 по 17 мая включительно системами ПВО РФ было уничтожено не менее 3124 украинских БПЛА.
За шестичасовой период 23 мая силы противовоздушной обороны РФ нейтрализовали над несколькими российскими регионами 11 украинских дронов.
24 мая российская армия нанесла удар «Орешником» по Киеву и области. Целями ВС РФ были исключительно украинские объекты военного управления и оборонно-промышленного комплекса. Все назначенные объекты были успешно поражены. Помимо «Орешника», российской армией были использованы ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».