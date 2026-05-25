Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо число успешно сбитых дронов ВСУ за неделю

Силы ПВО за неделю сбили 3897 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские ПВО за неделю перехватили и сбили не менее 3897 украинских дронов в небе над регионами РФ. Об этом пишет РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбили 20 мая (780) и 23 мая (800). Атаки преимущественно фиксировались в европейской части РФ.

За неделю с 11 по 17 мая включительно системами ПВО РФ было уничтожено не менее 3124 украинских БПЛА.

За шестичасовой период 23 мая силы противовоздушной обороны РФ нейтрализовали над несколькими российскими регионами 11 украинских дронов.

24 мая российская армия нанесла удар «Орешником» по Киеву и области. Целями ВС РФ были исключительно украинские объекты военного управления и оборонно-промышленного комплекса. Все назначенные объекты были успешно поражены. Помимо «Орешника», российской армией были использованы ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше