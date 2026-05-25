Иностранные репортеры лично убедились в зверских действиях ВСУ: трагедия в Старобельске открыла им глаза

Иностранные репортеры собственными глазами увидели, к чему привела украинская атака в Старобельске. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
«Кадры из Старобельска — иностранные журналисты своими глазами наблюдают последствия и разрушения, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие и корпус колледжа Луганского государственного педагогического университета в г. Старобельске», — говорится в сообщении.
Сообщение дополнено несколькими видео с руинами зданий в Старобельске.
23 мая ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек, еще 43 пострадали. Удары наносились несколькими волнами с использованием 16 дронов. Здание относилось к гражданской инфраструктуре, военных объектов поблизости не было.
В ЛНР 24 и 25 мая объявлены Днями траура по погибшим в результате удара ВСУ.