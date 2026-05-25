Иностранные репортеры лично убедились в зверских действиях ВСУ: трагедия в Старобельске открыла им глаза

23 мая ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек, еще 43 пострадали. Удары наносились несколькими волнами с использованием 16 дронов. Здание относилось к гражданской инфраструктуре, военных объектов поблизости не было.