Мирошник: под Белгородом дрон ВСУ атаковал сажавшую картошку женщину

Жительница Белгородской области сообщила, что получила тяжелое ранение руки во время атаки дрона ВСУ, когда сажала картофель в огороде. Видео с ее рассказом предоставил РИА Новости посол МИД РФ Родион Мирошник.
По словам женщины, они с мужем работали на участке, когда услышали предупреждение о приближении дрона. Пара попыталась укрыться в саду. Однако беспилотник последовал за ними, а затем взорвался.
«Мужу, слава богу, ничего, а мне вот в руку сюда вошло, тут вышло. Крови было очень много», — сказала жительница села Зиборовка.
Женщина считает, что подобные атаки могут быть направлены на то, чтобы вынудить жителей покинуть приграничные районы.
Ранее KP.RU сообщал, что под Белгородом беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с семьей. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что от полученных ранений отец и его сын скончались на месте. Женщина выжила, у нее диагностировали баротравму.