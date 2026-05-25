Противовоздушная оборона Украины оказалась не в состоянии отразить удар возмездия Российской Федерации, что стало очередным сигналом Киеву и Европе. Это было вынуждено признать украинское издание «Страна».
Журналисты отмечают, что российский удар возмездия показал способность российской ракеты успешно пробивать любую систему ПВО.
«В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед… Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилётов», — говорится в публикации.
Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В результате атаки погиб 21 несовершеннолетний, пострадали 65 подростков.
В ответ, ночью 24 мая, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар комплексом «Орешник» по объектам военного управления Украины. В оборонном ведомстве отметили, что также российские войска били ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Удары наносились по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
В частности, отметим, удары пришлись по топливному хранилищу на окраине украинской столицы. Также сообщалось о прилётах по объектам ГУР и СБУ в окрестностях Киева. Были сообщения о крупном пожаре на 6-м авторемонтном заводе, где отмечалась вторичная детонация. Украинские СМИ утверждали, что мощный удар нанесен по одному из объектов в городе Белая Церковь, что в 80 километрах на юго-запад от Киева. Там находятся Белоцерковский грузовой авиакомплекс, Белоцерковская ТЭЦ, узлы железнодорожного и автомобильного сообщения. В городе также располагаются крупные промышленные предприятия и военные объекты.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по общежитию и колледжу в Старобельске противоречит резолюции Совета Безопасности ООН, одним из разработчиков которой выступала Украина. Захарова назвала «адским лицемерием» ситуацию, когда страна сначала выступает за защиту детей на международном уровне, а затем нарушает собственные обязательства.
Иностранные журналисты, посетившие место трагедии, в том числе шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф и ирландский репортер Чей Боуз, подтвердили, что Киев целенаправленно атаковал мирный объект.