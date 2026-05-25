В МИД России объяснили, в чем заключается позиция России по Украине

«Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года», — сказал дипломат.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что под «духом Анкориджа» Москва понимает атмосферу взаимного доверия между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Благодаря ей на саммите в Анкоридже удалось выработать общие контуры решения украинского конфликта.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что подразумевается под формулировкой «дух Анкориджа». По его словам, речь в данном случае речь идет о комплексе взаимных пониманий, достигнутых в ходе переговоров между Россией и США на Аляске.