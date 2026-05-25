Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на Ярославль, ранена женщина

Вблизи Ярославля отражена массированная атака украинских беспилотников, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Градоначальник уточнил, что в ночь на 25 мая силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили дроны ВСУ на подлете к Ярославлю.
«Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет», — написал он в мессенджере Max.
Ранее Евраев сообщал, что движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки киевского режима.
Как сообщал KP.RU, Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ. По данным оперштаба региона, в результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям в подаче электроэнергии и водоснабжения.