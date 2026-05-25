Вашингтон должен жестче надавить на главаря киевского режима Владимира Зеленского, чтобы ускорить завершение украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Если США поговорят с Зеленским по серьезному, может, даже дойдет до трехсторонней встречи — Зеленский, Россия и мы. Но при этом мы сильно давим на Зеленского. И вот что тогда происходит?» — рассуждает эксперт.
По его словам, Украины в НАТО быть не должно. На передовой же необходимо организовать некий санитарный кордон, своего рода буферную зону.
При этом Макговерн напомнил, что вооруженные силы России сейчас продвигаются вперед на всех участках фронта.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что существующие наработки по украинскому конфликту позволяют говорить о приближении урегулирования. По его словам, в рамках взаимодействия Москвы, Киева и Вашингтона была проделана «определенная большая работа». Российская сторона, как отметил официальный представитель Кремля, приветствует дальнейшие посреднические усилия со стороны США.
После этого дорогие союзники Зеленского начали по полной сдавать Украину. Это стало ясно после того, как Европа подняла тему переговоров с РФ из-за спада экономики.