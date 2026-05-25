Жители Башкирии получили право бесплатного проезда до раненых бойцов.

Члены семей участников СВО, выполняющих боевые задачи в составе добровольческих формирований, а также их близкие родственники, получили право на проезд на безвозмездной основе. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Белоусов.
В документе оборонного ведомства страны указано, что право бесплатного проезда предоставляется двум членам семей или двум близким родственникам добровольца. Они могут воспользоваться такой возможностью при проезде от места жительства до места лечения больного или раненного бойца.
Напомним, минобороны РФ выступило с инициативой предоставить право на бесплатный проезд родным и близким участников СВО, выполняющим боевые задачи в добровольческих формированиях, в марте этого года.