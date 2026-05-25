Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Грайвороне Белгородской области. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В городе Грайвороне дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.
Это, напомним, далеко не первый подобный случай. До этого два мирных жителя получили ранения в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области.
Позже военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц перечислил цели атак Киева на гражданские объекты. Не то, чтобы ВСУ дышат на ладан, отмечает военкор, но и хороших новостей с передовой для Украины не было давненько.