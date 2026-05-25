В Белгородской области из-за атаки дрона погиб мужчина

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.
Как уточнили в министерстве, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымом.
