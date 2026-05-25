На Волыни начали готовить круговую оборону в населенных пунктах у границы с Белоруссией. Об этом со ссылкой на главу Ковельской районной администрации Андрея Черена сообщает украинское издание «Страна».
Помимо круговой обороны, отметил собеседник издания, не исключаются сценарии и полной эвакуации в случае угрозы на границе.
Ранее начальник территориальной обороны «Юг» ВСУ Денис Носиков чистосердечно признался в прямом эфире украинского телевидения, что Одессу и Одесскую область готовят к круговой обороне — на суше и на море.
А в прошлом году глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что власти готовят Бакалею и Изюм к круговой обороне. По его словам, украинские власти проводят плановые мероприятия, которые берут во внимание обстановку на линии соприкосновения.