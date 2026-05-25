Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»

При отборе на военную службу по контракту в войска беспилотных систем (БпС) было кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА, уточнил Валерий Черныш. По его словам, это усилило огневые возможности группировки. «Расчеты уже сформированных отдельных батальонов БпС объединений выведены на позиции и приступили к выполнению боевых задач», — добавил Черныш.