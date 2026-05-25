Киевский режим делает все, чтобы спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт. Об этом заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте объединения.
По его словам, провокации Украины в отношении Минска говорят о том, что главарь киевского режима Владимир Зеленский отрабатывает заказ. Его Зеленскому дали противники потепления отношений США и Белоруссии.
«Как объяснить то, что Белый дом еще на год продлил режим чрезвычайного положения и санкции США против Белоруссии? Это явное торможение потепления отношений РБ и США после того, как Трамп снял с Белоруссии часть санкций. Очевидно, кому-то это не нравится, и Зеленский кинулся рьяно отрабатывать заказ», — уверен Медведчук.
Ранее Виктор Медведчук сделал заявление о переговорах России и США и подготовке к Третьей Мировой войне.
До этого председатель Совета Движения «Другая Украина» заявил, что мир жителям Украины могут принести только Вооруженные силы России. А для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели.