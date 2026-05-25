«Мы видим продолжающиеся бои в Рай-Александровке. Сообщается об успехах в центральной и восточной частях данного населенного пункта», — сказал Пушилин ИС «Вести».
Он отметил, что Рай-Александровка имеет важное значение, так как его освобождение позволит открыть «восточные ворота» российским подразделениям для захода в Славянск.
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.