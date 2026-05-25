В Британии назвали российские ракеты «Орешник» ужасающими: что так напугало Запад

Российский удар возмездия по объектам ВПК Украины, в ходе которого использовались ракеты «Орешник», всерьез испугал Запад. Это следует из статьи британской Daily Express.
«Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», — пишут журналисты.
Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате ударов погиб 21 ребенок, еще 65 пострадали.
Позже Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар возмездия комплексом «Орешник» по объектам военного управления Украины. Как отмечает военное ведомство, также удары были нанесены ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».