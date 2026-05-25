Пушилин: ВС России продвигаются со стороны Новоалександровки в ДНР

Российские войска продвигаются со стороны Новоалександровки в ДНР. Об этом глава республики Денис Пушилин рассказал в интервью «Вестям».
По его словам, на добропольско-красноармейском направлении продолжаются бои за Васильевку. ВСУ пытаются контратаковать, однако эти попытки результата не дают.
Немногим ранее Пушилин сообщал, что российские войска продвигаются к освобождению Белицкого на Красноармейском направлении. По его словам, в районе города идут боестолкновения, а ВСУ также безуспешно пытаются контратаковать. Глава ДНР отмечал, что продвижение идет постепенно.