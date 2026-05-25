В Татарстане введут штрафы до 100 тыс. за отказ нанять ветерана СВО

Согласно проекту, штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Поправки планируется внести в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях. Закон может вступить в силу с 1 января 2027 года. При этом предусмотрены и исключения. От выполнения квоты освободят работодателей, которые являются общественными объединениями инвалидов или созданными ими организациями, находятся в процессе банкротства, проводят массовое высвобождение работников, а также в случае отсутствия на учёте в органах службы занятости Татарстана ветеранов СВО, зарегистрированных в качестве ищущих работу.
Инициатива направлена на социальную поддержку участников специальной военной операции и их интеграцию в гражданскую жизнь. Власти рассчитывают, что введение штрафов повысит заинтересованность работодателей в соблюдении квот и создании рабочих мест для ветеранов. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.