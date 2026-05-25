В Татарстане введут штрафы до 100 тыс. за отказ нанять ветерана СВО

В республике разработали законопроект, который устанавливает административную ответственность для работодателей, уклоняющихся от трудоустройства ветеранов боевых действий.

Документ опубликован на портале антикоррупционной экспертизы. Согласно проекту, штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Поправки планируется внести в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях. Закон может вступить в силу с 1 января 2027 года. При этом предусмотрены и исключения. От выполнения квоты освободят работодателей, которые являются общественными объединениями инвалидов или созданными ими организациями, находятся в процессе банкротства, проводят массовое высвобождение работников, а также в случае отсутствия на учёте в органах службы занятости Татарстана ветеранов СВО, зарегистрированных в качестве ищущих работу.

Инициатива направлена на социальную поддержку участников специальной военной операции и их интеграцию в гражданскую жизнь. Власти рассчитывают, что введение штрафов повысит заинтересованность работодателей в соблюдении квот и создании рабочих мест для ветеранов. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.