Группировка «Север» за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Противник потерял свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Кондратовка и Ободы Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.