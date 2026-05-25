ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ВСУ потеряли более 170 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Малиновка, Николаевка, Новоселовка, Пискуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.