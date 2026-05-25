Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Гавриловка, Диброва, Егоровка, Маломихайловка, Широкое Днепропетровской области, Любицкое и Лесное Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — добавили в Минобороны РФ.