ВСУ потеряли более 290 боевиков в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Василевка, Кутузовка, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Новогригоровка, Райское, Сергеевка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны.