️Фронтовая сводка на утро 25 мая 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
На Каменском направлении продолжаются тяжелые бои, об изменениях в ЛБС не сообщается. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении ВС РФ наступают в районе Верхней Терсы. Идут бои у Зарницы. (Рис. 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении продолжаются бои в районе Гришино, Василевки. На Добропольском направлении ВС РФ увеличивают зону контроля южнее Дорожного. (Рис. 2.1).
На Константиновском направлении продолжаются бои, без изменения в ЛБС.
На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в районе Святогорска. На Северском участке войска РФ отражают контратаки противника в районе Рай-Александровки. (Рис. 2.2).
Харьковский фронт
На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в частном секторе на восточном берегу Купянска. На Богуславском направлении войска РФ занимают новые позиции на окраине Новоплатоновки. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются севернее Охримовки. Сообщается об успехах в Рыбалкино. На Великобурлукском направлении ВС РФ вернули контроль над Отрадным. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
ВС РФ наступают в Запселье и в лесах севернее села. Есть продвижение в урочище Заводовщина и в районе Корчаковки и Юнаковки. (Рис. 4).