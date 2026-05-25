️Фронтовая сводка на утро 25 мая 2026 года от WarGonzo

Ежедневная сводка от аналитического отдела проекта WarGonzo.

WarGonzo
Аналитический отдел проекта

Запорожский фронт

На Каменском направлении продолжаются тяжелые бои, об изменениях в ЛБС не сообщается. (Рис. 1.1).

На Гуляйпольском направлении ВС РФ наступают в районе Верхней Терсы. Идут бои у Зарницы. (Рис. 1.2).

Донецкий фронт

На Красноармейском направлении продолжаются бои в районе Гришино, Василевки. На Добропольском направлении ВС РФ увеличивают зону контроля южнее Дорожного. (Рис. 2.1).

На Константиновском направлении продолжаются бои, без изменения в ЛБС.

На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в районе Святогорска. На Северском участке войска РФ отражают контратаки противника в районе Рай-Александровки. (Рис. 2.2).

Харьковский фронт

На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в частном секторе на восточном берегу Купянска. На Богуславском направлении войска РФ занимают новые позиции на окраине Новоплатоновки. (Рис. 3.1).

На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются севернее Охримовки. Сообщается об успехах в Рыбалкино. На Великобурлукском направлении ВС РФ вернули контроль над Отрадным. (Рис. 3.2).

Сумской фронт

ВС РФ наступают в Запселье и в лесах севернее села. Есть продвижение в урочище Заводовщина и в районе Корчаковки и Юнаковки. (Рис. 4).

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
