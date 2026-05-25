ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и месту сборки катеров ВСУ

Российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также складам боеприпасов и горючего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны.
По данным ведомства, в атаке были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, в 142 районах были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
Ранее в Минобороны сообщили о массированном ударе по объектам в Киеве, нанесенном в ночь на 24 мая. Тогда целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военная инфраструктура, а также ключевые штабы, включая пункты управления Главного управления разведки и главного командования сухопутных войск ВСУ.