Эксперт по дронам рассказал, как Челябинску защититься от угроз БПЛА

Какие беспилотники сегодня используют
По словам Дениса Горбачева, сейчас чаще всего применяются два типа БПЛА — самолётного типа и мультироторные.
Первые способны преодолевать сотни километров и нести большой груз. Именно такие аппараты, как отметил эксперт, чаще всего используют для атак на объекты инфраструктуры.
— БПЛА самолётного типа могут находиться в воздухе несколько часов без подзарядки и преодолевать расстояния в сотни километров. Их основные задачи — разведка, поиск целей и корректировка огня, — рассказал «ЕАН-Челябинск» Денис Горбачев.
Мультироторные дроны, или квадрокоптеры, чаще применяют для съёмки, мониторинга и разведки. Они способны зависать в воздухе и маневрировать в разных направлениях. При этом коммерческие модели, которые используют блогеры и фотографы, как правило, не представляют угрозы для населения.
Можно ли услышать приближение дрона
В интернете часто сравнивают звук беспилотников с газонокосилкой или пылесосом. Однако, по словам специалиста, распознать БПЛА в условиях города непросто.
— Я бы сказал, что звук больше похож на жужжание огромной пчелы. Но среди городского шума большинство людей беспилотник могут вообще не услышать, — пояснил эксперт.
Он добавил, что заметить дрон на большой высоте тоже сложно. Если аппарат уже хорошо виден невооружённым глазом, значит, он находится достаточно близко.
Где безопаснее укрываться при угрозе атаки
Самыми надёжными местами в жилом доме специалист назвал помещения с капитальными стенами и нижние этажи.
— Если речь идёт об обычной квартире, то лучше укрыться в ванной комнате рядом со стояком. Ещё надёжнее — подвал или подземный переход, — отметил Денис Горбачев.
При этом он подчеркнул, что многое зависит от типа беспилотника и мощности заряда.
Как можно защитить города от БПЛА
Одним из вариантов защиты эксперт считает развитие систем радиоэлектронной борьбы и создание специальных подразделений с собственными дронами-перехватчиками. В приграничных регионах подобные решения уже применяются, а в других территориях к этому вопросу только начинают подходить системно.
Дроны нужны не только для обороны
Сегодня операторы БПЛА востребованы и в мирных сферах. Выпускники школ дронов работают в сельском хозяйстве, МЧС, лесной отрасли, на железной дороге и промышленных предприятиях.
С помощью беспилотников специалисты следят за состоянием лесов и инфраструктуры, обследуют здания и доставляют грузы в труднодоступные территории.
— Дроны — это всего лишь техника. Будет ли она приносить пользу или вред, зависит от того, в чьи руки попала, — подчеркнул Денис Горбачев.