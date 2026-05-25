Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воздушных силах Украины заявили о серьезном дефиците ракет

Украинские военные признали острую нехватку боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о серьезном дефиците ракетного вооружения. В ответ на атаку ВСУ Минобороны России нанесло массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Украинские военные столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В видео, которое появилось в соцсетях, представитель ВСУ рассказал о проблемах с ракетным вооружением, комментируя работу украинской ПВО. «У Украины серьезный дефицит в целом ракетного вооружения», — отметил Игнат.

Ранее Министерство обороны России отчиталось о нанесении массированного удара по объектам военной инфраструктуры Украины с использованием высокоточного ракетного оружия, включая комплекс «Орешник», и беспилотников. Целями стали пункты управления сухопутных войск ВСУ, объекты военной разведки и оборонные предприятия.

В ведомстве уточнили, что этот шаг стал ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) 22 мая. Тогда удар пришелся по учебному корпусу и общежитию. В момент атаки внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, еще 65 получили ранения.