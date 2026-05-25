В Воздушных силах Украины заявили о серьезном дефиците ракет

Украинские военные столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В видео, которое появилось в соцсетях, представитель ВСУ рассказал о проблемах с ракетным вооружением, комментируя работу украинской ПВО. «У Украины серьезный дефицит в целом ракетного вооружения», — отметил Игнат.
Ранее Министерство обороны России отчиталось о нанесении массированного удара по объектам военной инфраструктуры Украины с использованием высокоточного ракетного оружия, включая комплекс «Орешник», и беспилотников. Целями стали пункты управления сухопутных войск ВСУ, объекты военной разведки и оборонные предприятия.
В ведомстве уточнили, что этот шаг стал ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) 22 мая. Тогда удар пришелся по учебному корпусу и общежитию. В момент атаки внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, еще 65 получили ранения.