Эксперт объяснил неспособность западных систем ПВО сбивать новейшие российские ракеты

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что западные комплексы ПВО, включая Patriot, не способны перехватывать новейшие российские ракеты из-за их высокой скорости. Он отметил, что «Кинжал», «Циркон» и «Орешник» практически несбиваемы, что подтвердил недавний массированный удар по объектам Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Западные комплексы противовоздушной обороны, поставленные Киеву, включая американские системы Patriot, не способны перехватывать новейшие российские ракеты из-за их высокой скорости и технических особенностей. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, в ходе недавнего массированного удара Вооруженные силы РФ продемонстрировали возможности вооружения, эффективной защиты от которого сейчас не существует. Речь идет о гиперзвуковых комплексах «Кинжал» и «Циркон», а также о новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник» с разделяющимися головными частями.

«Показали возможности нашего оружия с точки зрения того, что оно практически несбиваемое. Это, конечно же, оперативно-тактический комплекс “Орешник” с разделяемыми боеголовками, он применялся не один раз — и в Белой Церкви, и в Киеве. Это и авиационный комплекс “Кинжал”, и морской “Циркон”», — отметил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что западное ПВО бессильно против этих ракет, поскольку они летают на скоростях, превышающих технические возможности перехвата существующих систем. Даже современные модификации Patriot не рассчитаны на работу с такими целями, особенно в момент разделения боевых блоков.

«Наши средства поражения превосходят средства защиты, которые предоставили киевскому режиму натовцы», — резюмировал аналитик, добавив, что опыт также показал уязвимость даже самых известных систем противоракетной обороны в мире.

Массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины был нанесен в ответ на обстрел ВСУ колледжа в Старобельске 22 мая, в результате которого погиб 21 человек.